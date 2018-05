CARACAS – El resultado de las elecciones presidenciales prácticamente nunca estuvo en entredicho, lo que queda ahora por verse son las reacciones y los impactos al tener al presidente Nicolás Maduro preparado para un nuevo periodo luego de unos comicios en los que el desconocimiento es un elemento común. Tras los primeros pronunciamientos de los actores que juegan en la política venezolana, todavía quedan en la incertidumbre las consecuencias de este proceso.

Estados Unidos no esperó que finalizara el proceso para reiterar que no reconocerá las elecciones porque no las considera legítimas. El secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que este proceso electoral “no cambia nada”. Sus palabras fueron secundadas por la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, quien afirmó que Estados Unidos está del lado de las naciones democráticas del mundo que apoyan al pueblo venezolano.

En este sentido, el Grupo de Lima también mantiene su postura de no reconocer las elecciones presidenciales. Durante la mañana del lunes, se dio a conocer el comunicado de la agrupación, que busca darle una salida a la crisis de Venezuela, firmado por 14 países que manifiestan que reducirán sus relaciones diplomáticas con el país.

Sin embargo, el desconocimiento de las elecciones no quedó únicamente en quienes a priori habían señalado la ilegitimidad del proceso. Antes del primer boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) los candidatos Henri Falcón y Javier Bertucci afirmaron que las acciones del Gobierno durante la jornada deslegitiman el proceso y el resultado.

El otro actor que juega en la política venezolana, el Frente Amplio Venezuela Libre, se adelantó a los resultados oficiales dictaminados por el CNE y ofreció su propio balance en torno a la participación. Las declaraciones de este sector, prácticamente se adjudicaron una victoria al anunciar que la participación se promedió en torno al 30%, casi 20% más bajo que la cifra oficial.