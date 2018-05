CARACAS – L’Aragua di José Manuel Rey vince una partita incredibile e in rimonta contro lo Zamora ed aguanta l’ultimo posto per l’Octagonal. sul campo dell’Hermans Ghersy. Apre le marcature la formazione bianconera con Óscar Hernández (11’), poi al 62esimo arriva il pareggio Framber Villegas su calcio di rigore. All’83esimo i llaneros si riportano in vantaggio con Nelson Pérez. Ma, quando l’Aragua sembrava tramortito si risveglia e “matta” lo Zamora ribaltando con il solito Villegas che segna prima al 90esimo su rigore e poi al 94esimo. Grazie a questa vittoria ed il KO (1-0) del Deportivo Táchira a Puerto Ordaz si qualifica per l’Octagonal.

A Maracay, la nostra collettività è stata rappresentata dal portiere Giancarlo Schiavone che ha giocato l’intera gara ed é stato ammonito al 95esimo.

Le altre squadre che hanno confermato il loro posto tra le migliori otto sono state Deportivo Lara ed Estudiantes de Mérida.

Nello stadio Cachamay di Puerto Ordaz, un missile di Charlis Ortiz (31’) ha regalato la vittoria al Mineros ed ha frantumato i sogni di gloria del Deportivo Táchira. Con questo risultato i neroazzurri si confermano al quarto posto, mentre i gialloneri scivolano al decimo posto e per il secondo torneo corto saranno spettatori dei playoff.

A Puerto Ordaz l’italianità é stata rappresentata da Edgar Pérez Greco in campo e da Francesco Stifano dalla panchina.

Il Deportivo Lara ha chiuso la regular season con una vittoria 0-2 sui Metropolitanos grazie alla dopietta di Juan Falcón (4’ e 85’). Sul campo dell’Universidad Santa María con la maglia della squadra barquisimetana cera gli italo-venezeulani Ricardo Andreutti (ha giocato tutta la gara con la fascia da capitano) e Giacomo Di Giorgi (partito dalla panchina), é subentrato al 10mo al posto di Oswaldo Chaurant.

Hanno completato il programma della 17esima giornata: Academia Puerto Cabello-Zulia 0-0, Caracas-Atlético Venezuela 0-2, Deportivo Anzoátegui-Deportivo La Guaira 1-2, Estudiantes de Mérida-Estudiantes de Caracas 4-2, Portuguesa-Monagas 1-0, Trujillanos-Carabobo 0-3.

Gli accoppiamenti dell’octagonal saranno i seguenti: Carabobo-Aragua, Zamora-Estudiantes de Mérida, Caracas-Deportivo Lara e Mineros-Deportivo La Guaira.

(di Fioravante De Simone)