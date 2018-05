(ANSA) – WASHINGTON, 21 MAG – Donald Trump ha partecipato oggi nel quartiere generale della Cia alla cerimonia di giuramento di Gina Haspel come capo dell’Agenzia, “prima donna della storia in questo ruolo”, ha sottolineato, lodandone l’esperienza e le capacita’. “Nessuno piu’ qualificato di Gina”, ha aggiunto, osservando che la Haspel e’ chiamata a guidare l’agenzia di intelligence in un “momento cruciale in cui gli Usa riaffermano loro forza e sono nuovamente rispettati”. La Haspel ha quindi prestato giuramento nelle mani del segretario di stato Mike Pompeo, suo ex capo alla Cia, mentre il vice presidente Mike Pence leggeva la formula di rito. La platea l’ha accolta con una lunga ovazione.