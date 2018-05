(ANSA) – BARI, 21 MAG – Lotta allo spreco alimentare a bordo delle navi Costa Crociere in collaborazione con Banco alimentare onlus. E’ stato presentato oggi a Bari, a bordo della Costa Deliziosa, il progetto creato dalla compagnia di crociere per il recupero e il riutilizzo ai fini sociali delle eccedenze alimentari. Un’iniziativa partita il 15 luglio 2017 da Savona e Civitavecchia, grazie alla quale, in soli 10 mesi, è stato possibile donare 28.700 porzioni ad onlus e a case di accoglienza. E’ stato spiegato che dalla Costa Deliziosa, al termine della cena di domenica, i piatti preparati a bordo e non somministrati saranno conservati in contenitori per il trasporto alimentare. Dopo l’attracco al porto di Bari saranno consegnati ai volontari del Banco Alimentare che provvederanno a portarli alla Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto, una mensa che ogni giorno accoglie 120 persone in condizione di indigenza, tra cui minori.