CARACAS – La Cancillería de Brasil indicó que trabajará con la Organización de Estados Americanos (OEA) para restablecer las instituciones democráticas en Venezuela.

Piñera aseguró a través de su cuenta en Twitter que Chile no reconoce las presidenciales así “como la mayoría de los países democráticos”.

-Las elecciones en Venezuela no cumplen con estándares mínimos de una verdadera democracia. No son elecciones limpias y legítimas y no representan la voluntad libre y soberana del pueblo venezolano- agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil manifestó su rechazo a los comicios realizados este 20 de mayo. A su juicio, estas votaciones “reforzaron el carácter autoritario del régimen”.

“El gobierno de Brasil lamenta profundamente que el gobierno venezolano no haya atendido a los repetidos llamados de la comunidad internacional por la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y democráticas”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Señaló que dichas elecciones carecieron de “legitimidad y credibilidad” debido a que se llevaron a cabo con numerosos presos políticos, partidos y líderes inhabilitados, falta de separación entre los poderes y ausencia de observación internacional independiente.

“En lugar de favorecer la restauración de la democracia en Venezuela, las elecciones de ayer profundizan la crisis política en el país, pues refuerzan el carácter autoritario del régimen, dificultan la necesaria reconciliación nacional y contribuyen a agravar la situación económica, social y humanitaria que aflige al pueblo venezolano, con impactos negativos y significativos para toda la región, en particular los países vecinos”, reza la nota de la Cancillería.

Por su parte el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera, afirmó que no reconoce la reelección del presidente Nicolás Maduro. Su posición se debe al porcentaje alto de abstención, además de la ausencia de la oposición venezolana en estos comicios.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, pertenecientes al Grupo de Lima, informaron que reducirán sus relaciones diplomáticas con Venezuela y llamarán a consulta a sus respectivos embajadores en Caracas.

El grupo de países manifestó su preocupación por la migración masiva, la pérdida de instituciones democráticas, así como la falta de garantías y libertades políticas.

Apoyo al presidente Maduro

En contraparte, el Gobierno de El Salvador reconoció el triunfo del presidente Nicolás Maduro.

“El Salvador felicita a Venezuela y reconoce el resultado de las elecciones presidenciales que dan como virtual ganador al presidente Nicolás Maduro para un mandato de 6 años. Creemos que estas elecciones son un paso fundamental en su avance democrático, por lo cual reconocemos plenamente el resultado”, señaló el Ejecutivo de El Salvador.

Destacó que las elecciones presidenciales se desarrollaron de forma “pacífica y ejemplar”.

También el presidente de Bolivia, Evo Morales, consideró como “legitimas” las elecciones en el país.

“El pueblo venezolano soberano ha triunfado nuevamente ante el golpismo e intervencionismo del imperio norteamericano. Los pueblos libres jamás nos someteremos. Felicidades al hermano Nicolás Maduro y al valeroso pueblo de Venezuela”, indicó el presidente Evo a través de su cuenta en Twitter.

El presidente boliviano señaló que “la derecha latinoamericana”, al cuestionar las presidenciales, intenta legitimar una intervención exterior al mando de Estados Unidos.

El Gobierno de Ecuador, por su parte, no manifestó opinión alguna. Sin embargo, antes de haberse efectuado los comicios defendió la autodeterminación de Venezuela y señaló que respeta la no injerencia en asuntos internos de otros Estados.