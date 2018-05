CARACAS – Eduardo Fernández, dirigente del comando campaña del ex candidato presidencial, Henri Falcón, afirmó que las elecciones presidenciales del 20 de mayo “no son dignas de ser reconocidas”.

Durante una entrevista en el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, Fernández, indicó que “lo insólito de lo que está pasando es que todas las encuestas decían que 80% de los venezolanos queremos cambiar al Gobierno”.

De igual forma, expresó que el ganador de los comicios no fue el presidente reelecto Nicolás Maduro, sino “la abstención”, ya que más del 50% de la población no salió a votar.

El jefe del comando de campaña sostuvo que para Henri Falcón “no hubo elecciones” con respecto a la crisis social, económica y política que atraviesa el país.

Además ratificó que “Venezuela hoy amanece peor que ayer, la elección no resolvió ningún problema.

El reelecto presidente Nicolás Maduro obtuvo el triunfo en estos comicios con 5.823.728 de votos, mientras que el ex candidato Henri Falcón, 1.820.552 votos, el ex candidato Javier Bertucci logró 925.042 votos y por último el ex candidato Reinaldo Quijada con 34.614, según los datos omitidos por el Consejo Nacional Electoral, (CNE).

Sin embargo, la participación de este proceso electoral fue del 46%, de un total de 20,5 millones de personas que estaban llamadas a ejercer su derecho.