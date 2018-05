CARACAS – Il palasport José Joaquín “Papá” Carrillo noto come Parque Miranda fará da cornice alla sfida Venezuela-Brasile gara valevole per le qualificazioni verso il mondiale Cina 2019. Il match tra creoli e verdeoro é in programma per il prossimo 29 giugno.

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) aveva fatto la richiesta a fine 2017 per ottenere l’omologazione della Federazione Internazionale Pallacanestro (FIBA) per il Parque Miranda.

“Alcuni mesi fa abbiamo effettuato un primo sopralluogo. Nei prossimi giorni il comitato organizattore insieme all’Istituto de Deportes de Miranda e Mindeportes daranno gli ultimi ritocchi al recinto sportivo” ha commentato Oswaldo Narváez, general manager della nazionale.

Al momento la situazione nel Gruppo B di qualificazione per il mondiale della palla a spicchi é la seguente: il Brasile guida la classifica con 8 punti, seguito da Venezuela con 7, Cile con 5 e Colombia con 4. La vinotinto dei canestri ha un posto garantito nella prossima fase delle qualificazioni.

L’ultima partecipazione della vinotinto dei canestri in un mondiale risale all’edizione 2006 che si é disputata in Giappone. Durante quella kermesse iridata i creoli sfidarono Nigeria (vittoria 84-77), Libano (ko 72-82), Argentina (sconfitta 54-96), Francia (ko 61-82) e Serbia (sconfitta 65-90). In quell’edizione partecipò anche la nazionale italiana e la sua corsa al titolo si fermò ai quarti di finale, battuta per 68-71 dalla Lituania.

In questo torneo di qualificazione la nazionale venezuelana è a caccia della sua quarta qualificazione per la kermesse iridata dopo quelle del 1990, 2002 e 2006. Per la prima volta infatti, la World Cup vedrà 32 squadre al via, tutte obbligate a passare per le qualificazioni eccetto il paese ospitante. Il nuovo format voluto dalla FIBA ha previsto anche lo spostamento della competizione negli anni dispari, con il lungo percorso di avvicinamento che comincia quindi due anni prima.

(di Fioravante De Simone)