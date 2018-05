(ANSA) – NEW YORK, 22 MAG – Il vicepresidente americano, Mike Pence, mette in guardia la Corea del Nord: finirà come la Libia se il leader Kim Jong-un non fara’ un accordo sul nucleare con gli Stati Uniti. A chi gli fa notare, durante un’intervista a Fox, come il parallelo fra i due paesi possa essere interpretato come una minaccia, Pence risponde: “Sono fatti”.