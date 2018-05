(ANSA) – ROMA, 22 MAG – E’ tra gli appuntamenti più attesi della stagione. Il BMW PGA Championship è considerato come il “quinto” major del golf, un evento tra gli eventi che vedrà sul green tutti i big del panorama europeo. A Virginia Water (Inghilterra) è tutto pronto per il torneo (in programma dal 24 al 27 maggio) che precederà la 75/a edizione dell’Open d’Italia (31 maggio – 3 giugno a Soiano del Lago, Brescia). Sul percorso del Wentworth Club (par 72) lo svedese Alex Noren difende il titolo conquistato lo scorso anno ai danni di uno strepitoso Francesco Molinari, che adesso sogna la rivincita. Tra i protagonisti più attesi del torneo il nordirlandese Rory McIlroy e i padroni di casa Tommy Fleetwood (campione della Race to Dubai 2017), Tyrrell Hatton, Ian Poulter, Ross Fisher e Matthew Fitzpatrick. Alla nutrita flotta britannica l’Italia risponde con un sestetto composto dai fratelli Molinari (oltre Francesco anche Edoardo sarà in campo) oltre che da Renato Paratore, Nino Bertasio, Andrea Pavan e Matteo Manassero (vincitore dell’edizione 2013 della rassegna). Un gruppetto di tutto rispetto che dovrà vedersela pure con gli spagnoli Rafa Cabrera Bello, Miguel Angel Jimenez, Alvaro Quiroz e Adrian Otaegui (fresco vincitore del Belgian Knockout). Senza dimenticare il tailandese Kiradech Aphibarnrat, il cinese Haotong Li, il francese Alexander Levy, il belga Thomas Pieters e il tedesco Martin Kaymer. Field delle grandi occasioni in Inghilterra, con l’olandese Joost Luiten, il gallese Jamie Donaldson e il danese Thomas Bjorn (capitano della spedizione europea alla prossima Ryder Cup di Parigi) tra i possibili outsider. I migliori giocatori d’Europa e le (ex) stelle del calcio. Il torneo si aprirà infatti con una Pro-Am (in programma il 23 maggio) che, tra gli altri, vedrà sfidarsi sul green anche Pep Guardiola (allenatore del Manchester City), Paul Scholes, Peter Schmeichel, Robbie Fowler e Alan Shearer. (ANSA).