(ANSA) – MILANO, 22 MAG – ”Il Milan ha finito bene la stagione e ho visto molto bene Gattuso come allenatore. La garanzia dei rossoneri è proprio lui. È l’uomo giusto con la giusta mentalità”. Così Andriy Shevchenko, a margine de ”La Notte del Maestro”, l’evento con cui Andrea Pirlo ha detto addio al calcio. ”Voi dite che al Milan manca un attaccante come me – ribatte Shevchenko – ma io non entro nelle scelte della società. Cutrone mi piace, ha fatto un grande campionato ma ha tanto da crescere”. Shevchenko apre all’idea di allenare in Italia: ”Il mio futuro? Ora alleno l’Ucraina, un giorno allenerò un club. Magari proprio in Italia, mi piacerebbe”.