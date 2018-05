(ANSA) – REGGIO EMILIA, 22 MAG – Oltre 30 tonnellate sequestrate tra rame e materiale ferroso, più centinaia di batterie esauste e alcuni camion utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Sono i primi numeri dell’operazione in corso con una serie di perquisizioni in centri di recupero rifiuti e siti di stoccaggio da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo carabinieri Forestale di Reggio Emilia, insieme alle stazioni Forestali e ai reparti territoriali dell’Arma Reggiana, su delega della Dda di Bologna (Pm Stefano Orsi e Maria Rita Pantani). Perquisite anche le abitazioni dei quattro indagati e studi di consulenti e commercialisti. L’indagine ‘Hephaestus’, dal nome del dio greco protettore dei fabbri e degli artigiani che lavorano i metalli, parte dall’accertamento di anomalie in alcune isole ecologiche che ha portato a scoprire una presunta attività illecita di traffico di rifiuti metallici. Tra i reati contestati, truffa, ricettazione e, appunto, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. (ANSA).