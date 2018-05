(ANSA) – BOLOGNA, 22 MAG – Aveva 67 anni l’uomo che questa mattina attorno alle 6.30 si è lanciato da un cavalcavia sull’autostrada A13 Bologna-Padova, tra le uscite di Bologna Interporto e Altedo. Secondo i primi accertamenti della polizia stradale pare che il 67enne abbia lasciato la sua auto proprio a ridosso del cavalcavia e poi si sia gettato nel vuoto, centrando ancora prima di impattare col terreno un autoarticolato con rimorchio che in quel momento procedeva in direzione Padova. Per lui non c’è stato nulla da fare, mentre l’autista del mezzo pesante rimasto sotto shock è stato portato all’ospedale di Bentivoglio, nel Bolognese, per accertamenti. La polizia stradale sta sentendo alcuni testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Il tratto autostradale è stato chiuso intorno alle 6:30 e poi riaperto.