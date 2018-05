(ANSA) – TEL AVIV, 22 MAG – Israele ospiterà il 9 giugno quella che è presentata dalla stampa locale come l’ultima amichevole in programma per la nazionale dell’Argentina prima dei campionati mondiali di calcio. L’incontro, secondo la stampa, doveva avere luogo nello stadio migliore di Israele, il ‘Sammy Ofer’ di Haifa. Ma il premier Benyamin Netanyahu e la ministra per lo sport Miri Regev sono intervenuti in extremis per spostarlo allo stadio ‘Teddy’ di Gerusalemme. “E’ un grande onore -ha spiegato la Regev- ospitare a Gerusalemme la nazionale argentina con tutti i suoi campioni e con Leo Messi in testa. Disputare la partita a Gerusalemme -ha aggiunto- consentirà ai tifosi di raggiungere la nostra capitale per assistere ad una partita importante ed avvincente”. Secondo la stampa il governo israeliano ha stanziato per l’occasione una cifra ingente nell’intento di migliorare le vie di accesso al ‘Teddy’.