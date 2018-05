(ANSA) – ROMA, 22 MAG – Il secondo round della Volleyball Nations League si è aperto a Suwon in Corea del sud, con una sconfitta per la nazionale italiana femminile, superata 0-3 (24-26, 12-25, 23-25) dalla Russia. Le azzurre non ce l’hanno fatta a centrare il primo successo nel torneo, dovendo restare ferme a quota 1 punto in classifica. Nel primo set le ragazze di Mazzanti si sono espresse sullo stesso livello delle avversarie, cedendo solo ai vantaggi. Tutta a favore della Russia la seconda frazione, contraddistinta da alcuni lunghi passaggi a vuoto della nazionale italiana. Nel terzo parziale Ortolani e compagne sono tornate in partita, ma alla fine l’hanno spuntata le russe. Miglior marcatrice dell’Italia è stata Serena Ortolani con 14 punti, mentre per le avversarie Irina Voronkova (13 p.). Domani nella seconda giornata della pool di Suwon le azzurre torneranno in campo per affrontare la Germania. (ANSA).