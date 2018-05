ROMA. – Il tira e molla è finito alle 13 ora argentina: Mauro Icardi vedrà il Mondiale in Russia in televisione. L’attaccante dell’Inter, fresco capocannoniere della Serie A e che ieri ha festeggiato la Champions League all’ultimo respiro, non ce l’ha fatta a convincere il ct dell’Albiceleste, Jorge Sampoli, che lo ha depennato dall’elenco dei 23 convocati per Russia 2018.

Per il 9 nerazzurro continua dunque la maledizione nazionale con cui vanta appena 3 presenze negli ultimi due anni (contro Uruguay, Venezuela ed Ecuador tra settembre e ottobre scorso) e uno scarso feeling. Problemi di coesistenza tattica, oltre alla poca sintonia col ‘nocciolo duro’ dello spogliatoio della Selección, sarebbero alla base dell’esclusione di Maurito dalla lista albiceleste da cui oggi sono stati depennati anche altri due ‘italiani’, il viola German Pezzella (Fiorentina) e il giallorosso Diego Perotti (Roma), oltre al futuro interista Lautaro Martínez.

Si giocherà invece la maglia di attaccante titolare il ritrovato Gonzalo Higuain che dopo le incomprensioni dello scorso anno con il ct (che non lo aveva convocato per le ultime gare di qualificazione Mondiale) ha invece adesso convinto Sampaoli che in Russia avrà solo l’imbarazzo della scelta tra lui e il ‘Kun’ Aguero, oltre alle tanti soluzioni tattiche che la presenza di giocatori del calibro di Leo Messi e Angel Di Maria offre.

Le incomprensioni tattiche non hanno invece alla fine impedito a Paulo Dybala di coronare il suo sogno mondiale. Da sempre considerato doppione della ‘Pulce’ (“Messi e Dybala insieme? Per ora non se ne parla”, aveva tagliato corto Sampaoli lo scorso autunno spiegando la bocciatura dello juventino), il n.10 bianconero, lasciato a casa nelle ultime due amichevoli di marzo, è risalito nelle gerarchie, lasciando a casa i piedi buoni di Perotti, Lamela, Pastore e il ‘Papu’ Gomez, quest’ultimo nemmeno pre-convocato. La sua convocazione va tuttavia inquadrata più come ‘riserva’ di ‘Sua Immensità’ Messi che come vero e proprio compagno di reparto dell’asso di Rosario.

Tra le scelte che hanno fatto discutere in patria bocciatura del giovane Lautaro Martinez, attaccante del Racing ‘convocato’ a furor di popolo da tifosi e media in Patria e su cui l’Inter ha messo le mani in vista della prossima stagione.