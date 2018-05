(ANSA) – CAGLIARI, 22 MAG – Confermata in appello la condanna a 30 anni di reclusione, con anche la revoca della grazia concessa nel 2004, nei confronti di Graziano Mesina, l’ex primula rossa del banditismo sardo alla sbarra per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Collegato in videoconferenza dal carcere nuorese di Badu ‘e Carros, dove è rinchiuso dal giorno dell’arresto, il 10 giugno 2013, Mesina ha rilasciato una dichiarazione spontanea, affiancato dai difensori Beatrice Goddi e Maria Lusia Vernier, prima della lettura della sentenza pronunciata dai giudici della Corte d’appello di Cagliari. “Se verrò condannato – ha detto – sarò condannato innocente”.