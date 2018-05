BERLINO. – Contro l’emergenza appartamenti a Berlino si protesta in questi giorni anche occupando le abitazioni vuote. È quello che è accaduto nel weekend della Pentecoste nella capitale tedesca, dove decine di persone hanno manifestato in questo modo provocando l’intervento della polizia, che ha dovuto talvolta sgombrare le case illegittimamente occupate, come avvenuto in un edificio di Neukoelln.

Cinquantasei persone sono state denunciate. In qualche caso gli appartamenti vuoti sono stati solo apparentemente occupati, con l’esposizione di manifesti e slogan fuori dalle finestre.

A Berlino c’è un diffuso malcontento dovuto alla difficoltà di trovare appartamenti da fittare, e frequenti sono le proteste contro la speculazione immobiliare, che fra l’altro ha fatto vistosamente lievitare i prezzi. Si protesta inoltre contro il fenomeno degli appartamenti comprati da stranieri (anche tanti italiani) come investimenti e poi lasciati vuoti.