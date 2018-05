(ANSA) – LONDRA, 22 MAG – Il primo acquisto del Milan per la prossima stagione potrebbe essere Marouane Fellaini, in uscita dal Manchester United. Reduce da cinque stagione all’Old Trafford il 30/enne nazionale belga ha rifiutato il rinnovo propostogli da José Mourinho, e in estate si libererà a parametro zero. Secondo la stampa britannica diversi club della Premier League, e non solo, lo hanno già contattato, ma il Milan – scrive oggi il Sun – è nettamente in vantaggio sulla concorrenza.