(ANSA) – ROMA, 22 MAG – Due turni di squalifica al laziale Patricio Gabarron, meglio noto come Patric, sono stati decisi dal giudice sportivo della Serie A dopo le partite dell’ultimo turno di campionato. Il giocatore, in panchina, nel convulso fonale della partita ha “protestato platealmente correndo verso il terreno di gioco e rivolgendo al direttore di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Tre i giocatori espulsi, tutti per doppia ammonizione, puniti con un turno: Ansaldi del Torino, Caparari della Sampdoria, Lulic della Lazio. Un turno anche ai giocatori non espulsi, ma già diffidati ed ammoniti: Calhanoglu (Milan), Fossati (Verona) e Lucas Leiva (Lazio).