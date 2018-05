(ANSA) – WASHINGTON, 22 MAG – “Crediamo che ci sia un 99,9% di possibilità che il summit Usa-Corea nord (organizzato per il 12 giugno in Singapore) sia tenuto come da programma ma ci stiamo preparando per molte differenti possibilità”: lo ha detto Chung Eui-yong, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente sudocoreano Moon Jae-in, ai reporter durante il volo verso Washington.