(ANSA) – BRUXELLES, 22 MAG – “La democrazia non deve e non può essere trasformata in un’operazione di marketing, in cui chi si impossessa dei nostri dati acquisisce un vantaggio politico”. Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, nell’incontro al Parlamento europeo con fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg. “Vi è il rischio che alcuni partiti o, persino potenze straniere, utilizzino indebitamente questi dati per alterare i risultati elettorali nel loro interesse”, aggiunge Tajani.