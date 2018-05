(ANSA) – BRUXELLES, 22 MAG – “E’ chiaro che non abbiamo fatto abbastanza per evitare che i nostri strumenti non creassero danni. Ci scusiamo per gli errori commessi, ci vorrà del tempo ma sono impegnato per impedire che si ripeta”. Lo ha detto il capo di Facebook Mark Zuckerberg nell’incontro al Parlamento europeo con alcuni eurodeputati.