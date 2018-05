(ANSA) – CARACAS, 22 MAG – Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela ha proclamato oggi Nicolas Maduro presidente del Venezuela per il periodo 2019-2025, dopo aver vinto con oltre sei milioni di voti le controverse elezioni di domenica. “Il risultato del 20 maggio mostra un Paese che decide politicamente se esercitare o no il proprio diritto al voto. Questo Paese deve essere ascoltato e rispettato, i partiti politici e i loro leader devono sapere come leggere il risultato di queste elezioni. Il popolo ha ribadito che vuole vivere in pace”, ha detto la presidente del Cne Tibisay Lucena durante la cerimonia che si svolge a Caracas.