(ANSA) – ROVERETO (TRENTO), 22 MAG – “Rispetto il parere della giuria, ma non c’è stata da parte mia alcuna intenzione di trarre vantaggio in maniera non lecita. In gara ho raggiunto alcuni corridori, in quei frangenti in strada ci sono moto e auto: la giuria avrà deciso di sanzionare un momento nel quale ci sarà stato involontariamente un veicolo a poca distanza da me”. Così Fabio Aru commenta i 20″ di penalizzazione che gli sono stati inflitti dalla giuria del Giro d’Italia nella cronometro.