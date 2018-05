(ANSA) – GENOVA, 22 MAG – “Non ho paura ad andare a giocare in un grande club né a giocarmi il posto con un altro portiere forte. Sono arrivato ad un punto della mia carriera che voglio mettermi alla prova e vorrei uscire dalla “confort zone” che mi sono meritato qui al Genoa. Ora voglio mettermi in gioco e capire fino a dove posso spingermi”. Così Mattia Perin ha parlato del proprio futuro durante il gala di beneficenza a favore dell’ospedale pediatrico Gaslini organizzato dal Genoa in collaborazione con il proprio main sponsor Eviva. “Io il nuovo Buffon? Non mi sento il nuovo Buffon ma lavoro per cercare di esserlo. Ovviamente la carriera di Gigi è irripetibile per la maggior parte dei portieri me compreso. Però avere lui come punto di riferimento è una cosa che ti fa migliorare per forza”. Perin ha poi voluto rincuorare Gigio Donnarumma. “Donnarumma ha solo 19 anni e gli si deve lasciare la possibilità di sbagliare come abbiamo fatto tutti”.