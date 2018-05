(ANSA) – CAGLIARI, 23 MAG – Avrebbe adescato un ragazzino di 14 anni, lo avrebbe minacciato e molestato. Un meccanico 64enne di Assemini è stato arrestato dai carabinieri per adescamento di minori, tentata violenza sessuale e atti persecutori. L’arresto è scattato ieri pomeriggio, ma la vicenda è iniziata alcuni mesi fa. Secondo quanto accertato dai militari della Stazione di Assemini dipendente dalla Compagnia di Cagliari, il 64enne avrebbe adescato il ragazzino attraverso i social network. Probabilmente prima ha scambiato poche parole per catturare la sua attenzione, poi sarebbe passato alle richieste. I messaggi sarebbero stati costanti e in diverse occasioni anche minacciosi. In un’occasione avrebbe incrociato in strada il minore, tentando di trascinarlo in un magazzino, ma il 14enne è riuscito a fuggire. Il ragazzo ha raccontato quanto gli stava accadendo ai genitori che hanno presentato una denuncia ai Carabinieri. Sono subito scattate le indagini che ieri hanno portato all’arresto del 64enne.