(ANSA) – MILANO, 23 MAG – È ancora aperta la partita tra Patrizia Reggiani, condannata a 26 anni come mandante del omicidio nel ’95 del marito Maurizio Gucci e dal febbraio 2017 definitivamente libera, e la madre novantenne Silvana Barbieri. Quest’ultima ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano la nomina di un “amministratore di sostegno” che si occupi delle operazioni economiche “straordinarie” della figlia, però la ex signora Gucci, con il suo legale, Daniele Pizzi, sta valutando di presentare reclamo in corte d’appello. “A noi non è stato notificato alcun atto – si è lamentato Pizzi – e quindi ho dovuto depositare un’istanza di omessa notifica”. Silvana Barbieri si era rivolta al Tribunale sostenendo che la figlia avrebbe dovuto essere sottoposta a una forma di controllo in vista dell’eredità, quella appunto della madre e quelle legata al vitalizio che le avrebbe riconosciuto l’ex marito due anni prima di essere freddato per cui è aperto ancora un contenzioso tra la Reggiani e le figlie.