(ANSA) – BOLZANO, 23 MAG – Al Tribunale di Bolzano è incominciato il processo contro 86 anarchici che il 7 maggio 2016 al Brennero, durante una manifestazione contro la cosiddetta barriera anti-migranti dell’Austria, avevano occupato la sede ferroviaria e la strada per protestare contro l’inasprimento dei controlli. Gli imputati, non presenti in aula, devono rispondere di interruzione di pubblico servizio, adunata sediziosa e travisamento. L’udienza era relativa alle eccezioni preliminari. In sostanza, per 20 soggetti il giudice Andrea Pappalardo ha ritenuto nulle le notifiche al difensore d’ufficio e per altri mancava la prova dell’avvenuta notifica. Pertanto il processo è stato rinviato al 12 ottobre. Degli 86 imputati, 7 erano tedeschi e austriaci e hanno chiesto il rito in lingua tedesca. Imponenti le misure di sicurezza nei pressi del Tribunale di Bolzano, dove sono stati chiusi i parcheggi ed è stata istituita una deviazione del traffico, con ripercussioni sul traffico cittadino.