(ANSA) – LECCE, 23 MAG – E’ crollato durante la scorsa notte, senza perciò provocare danni a persone, il soffitto del locale che ospita l’Ufficio vaccinazioni, la Medicina del Lavoro e il Collegio medico della Asl di Lecce, in un edificio in Piazzetta Bottazzi. Gli ambienti – precisa una nota della Asl – erano già stati sottoposti a ristrutturazione. A crollare è stato il solaio del primo piano, che è disabitato e inagibile che si trova al di sopra degli uffici Asl. L’area è stata immediatamente isolata – precisa la Asl – si sta procedendo alla messa in sicurezza e alla valutazione dell’entità del danno, per cui le attività che si svolgono al piano terra sono state temporaneamente sospese a scopo precauzionale. La Asl riferisce anche che “per l’Ufficio vaccinazioni è stata già trovata un’idonea collocazione e, a partire da lunedì prossimo, l’attività potrà riprendere normalmente al secondo piano del Poliambulatorio del Distretto Socio Sanitario di Lecce, in piazzetta Bottazzi”.