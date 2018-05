(ANSA) – MILANO, 23 MAG – Una donna di 65 anni è stata trasportata in ospedale con un trauma cranico dopo essere stata colpita da calcinacci caduti da un palazzo in via Manara 5, di fronte a uno degli accessi del tribunale di Milano. La donna è stata accompagnata al Policlinico, al momento le sue condizioni non sono considerate gravi ma si attende l’esito degli accertamenti. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.