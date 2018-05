(ANSA) – ROMA, 23 MAG – “Il presidente Mattarella sta svolgendo il proprio ruolo in maniera inappuntabile. È garante assoluto della nostra Carta e lo ha dimostrato inequivocabilmente in queste settimane, agendo in modo accorto e imparziale”. Così il presidente della Camera Roberto Fico risponde a Montecitorio al cronista che gli chiede un commento sull’operato del capo dello Stato nella gestione della crisi.