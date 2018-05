CARACAS – Alcuni mesi fa, nello stato Carabobo, é stato presentato il portale www.venezuelafutbol.com. Su questo sito web gli amanti della palla a chiazze potranno leggere aneddoti, biografie, storie e tante altre cose sul calcio venezuelano.

L’idea di raccoglie tutte queste storie in un sito web nasce dall’amicizia nata via facebook tra Luis Vidal (fratello di Cheche ex olimpionico con la vinotinto) e l’italo-venezuelano Luis Scovino (figlio dell’ex calciatore Umberto). Tra lo staff di questa iniziativa c’è anche l’italo-venezuelano Roberto Cavallo De Robertis, ex stella di Caracas, Deportivo Italia e Vinotinto.

L’intenzione di questo gruppo di amanti del calcio é mettere a portata di un click la storia del calcio creolo, un modo semplice per far conoscere alle nuove generazioni personaggi come Mauro Cichero, Umberto Scovino, Nicola Simonelli, Reinaldo Lovizzuto, Giovanni Savarese e tanti altri.

I membri di questa singolare iniziativa hanno organizzato un incontro, per i giornalisti, dove alcuni ex campioni della palla a chiazze parleranno delle proprie esperienze. Alla manifestazione che si svolgerà in un noto albergo della capitale hanno confermato la loro partecipazione: Rafael Santana, Antonio Marcano, Pedro Acosta, Nelson Carrero, Bernardo Añor, Ignacio Sanglade, Carlos Eduardo Gómez, José Ángel Vidal, Manuel Plasencia e gli italo-venezuelani Luis Mendoza Benedetto e Roberto Cavallo De Robertis.

Tutti con un passato nella Primera División venezuelana e con la maglia più ambita: quella della vinotinto. Nel caso dei due rappresentanti della nostra collettività hanno anche difeso, in periodi diversi, i colori del Deportivo Italia (attualmente Petare Fútbol Club).

L’incontro servirá anche per far conoscere ai diversi media della capitale il progetto Venezuela Fútbol.

Questa é una delle tante iniziative in programma di questo gruppo di amanti del fútbol venezolano. Questi incontri si svolgeranno non solo a Caracas, ma nelle diverse città del paese come San Cristóbal, Mérida, Puerto Ordaz.

(di Fioravante De Simone)