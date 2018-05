(ANSA) – ROMA, 24 MAG – “Con Salvini e la Lega siamo perfettamente allineati. E’ chiaro che adesso c’è il lavoro che passa tra il presidente incaricato e il Quirinale. Stiamo cercando i migliori profili per riuscire a portare questo Paese al cambiamento: tra i nomi c’è sicuramente il nome del professor Savona”. Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio risponde ai cronisti a Montecitorio che gli chiedono se per il ministero dell’Economia sia ancora in corsa il professor Savona.