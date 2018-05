(ANSA) – FIRENZE, 24 MAG – Primo allenamento della nuova Nazionale targata Roberto Mancini oggi a Coverciano: il gruppo azzurro a disposizione del ct, dopo aver perso Emerson e Marchisio per infortunio, ha salutato anche Bernardeschi che ha già lasciato, come annunciato ieri, il centro federale, anche lui per problemi fisici. Assenti anche Immobile e Zaza, che in mattinata hanno lasciato Coverciano per effettuare alcuni accertamenti. Intanto Mancini, insieme al suo staff, ha diviso il gruppo in due parti, uno impegnato in una sessione tecnica-tattica, l’altro in esercizi sul campo e di questo gruppo fa parte anche Balotelli, insieme ai vari Insigne, Florenzi, Cristante e Bonucci: l’ex attaccante dell’Inter è tornato in Nazionale dopo quattro anni.