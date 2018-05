(ANSA) – TORINO, 24 MAG – Dieci giorni per chiudere “nel bene o nel male” la trattativa con Emre Can. E’ il tempo fissato da Giuseppe Marotta, direttore generale e a.d. della Juventus, sul caso del ventiquattrenne centrocampista tedesco di origini turche. Marotta rivela “ottimismo” perché “Emre Can è un grande giocatore e la Juve un grande club”. Piena conferma, inoltre, per Douglas Costa che “sarà riscattato dal Bayern”. Sul fronte arrivi, per la fascia l’ex granata Darmian “é un profilo che interessa – ammette Marotta – E lo zoccolo duro della Juventus deve essere rappresentato da giocatori che indossano l’azzurro”.