(ANSA) – ROMA, 24 MAG – “Dico a tutti gli amici del centrodestra, di FI e FdI, di avere fiducia: faremo quello che va fatto”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Fb. “Anche io avrei preferito avere l’incarico da Mattarella, ma non è andata così. Io sono fiducioso che l’Italia torni a essere quello che era, non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Se non governi che difendevano i loro interessi”.