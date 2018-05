ROMA. – ‘L’antisistema al potere’, la ‘rivolta italiana’, la ‘rottura con i rituali’. La stampa estera, all’indomani del conferimento dell’incarico da parte del Capo dello Stato, definisce così Giuseppe Conte, puntando l’accento sui timori dell’Europa, i rischi sui mercati e il ruolo del presidente Mattarella. “Giuseppe Conte, l’antisistema al potere”, scrive LE FIGARO, che oggi dedica anche un articolo a Sergio Mattarella, chiedendosi se il presidente della Repubblica non sia “l’ultimo baluardo dell’Europa per frenare i progetti della nuova coalizione” Lega-Movimento 5 Stelle.

Ampio spazio su LIBERATION alla promessa contenuta nel ‘contratto per il governo del cambiamento’ di vietare posti nell’esecutivo ad esponenti delle logge massoniche. Per i responsabili del Grande Oriente, sottolinea il giornale, il divieto è “anticostituzionale” ed è quindi necessaria la “più grande vigilanza”.

“Mercati sotto pressione”, titola invece LES ECHOS, sottolineando che l’euro passa sotto 1,17 dollari, il livello più basso da novembre, gli indici arretrano e il tasso italiano cresce dinanzi alle incertezze politiche”. In Germania la SUEDDEUTSCHE ZEITUNG in prima pagina dà la notizia di “Conte, presidente incaricato in Italia”. Mentre titola l’articolo all’interno “Rottura dei rituali”, per la scelta di un premier “non politico” che “deve mettere in pratica un programma che non ha contribuito a realizzare”.

La FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG si limita a dar conto in una breve notizia del fatto che “Conte riceve l’incarico di formare il governo” con la cronaca della giornata. In gran Bretagna il FINANCIAL TIMES titola “Conte ottiene il mandato per essere il premier italiano”. E nell’occhiello: “Le preoccupazioni dell’industria. Le imprese avvertono sui rischi del taglio dei legami con l’Ue”.

Sia il TIMES sia il DAILY TELEGRAPH parlano di “rivoluzione romana” e “rivolta italiana”. Il primo evidenzia quello che definisce un “terremoto democratico” che ha portato “il populismo ad essere il nuovo mainstream”, evocando ora anche un possibile “prossimo terremoto a Bruxelles”.

Il TELEGRAPH filo-tory ed euroscettico osserva, non senza una certa simpatia per quanto sta accadendo in Italia, che “gli strumenti di tortura” minacciati ironicamente da Juncker sembrano destinati ad essere “inefficaci” contro la “rivolta bene armata” iniziata a Roma.

In Spagna EL PAIS torna sulla questione dei curricula e titola: “Conte sarà premier dell’Italia nonostante i dubbi sul suo curriculum”. EL MUNDO assicura che “la scelta di Conte, ex elettore di sinistra, simpatizzante del M5S, dimostra che Di Maio è riuscito a imporre il suo candidato”. Mentre EL PERIODICO scrive: “Oggi inizia un’avventura inedita per l’Italia e per l’Unione Europea”. E aggiunge: “E’ una vera avventura per la terza economia dell’eurozona, troppo grande per permettere che affondi o per salvarla se affonda, hanno avvertito commissari Ue e analisti”.