(ANSA) – MADRID, 24 MAG – Ha scelto l’esilio il rapper maiorchino Josep Miquel Arenas, alias Valtonyc, condannato dalla giustizia spagnola a 3 anni e 6 mesi di carcere per “ingiurie” al re per alcune canzoni critiche verso il monarca, riferiscono i media catalani. Valtonyc avrebbe dovuto entrare oggi in carcere, dopo che la corte costituzionale ha respinto il suo ricorso. Non è chiaro dove si trovi. Secondo alcuni media avrebbe scelto l’esilio in Belgio come diversi leader indipendentisti catalani. “Domani butteranno giù la porta di casa mia per mettermi in prigione. Per alcune canzoni. Domani la Spagna si renderà ridicola, ancora una volta. Non gli faciliterò le cose. Disobbedire è legittimo, è un obbligo davanti a questo Stato fascista”, ha scritto ieri su Twitter. La condanna ha suscitato numerose proteste in nome della libertà d’espressione. Il rapper ha presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti umani. La Audiencia Nacional di Madrid ha emesso un mandato di arresto internazionale ed europeo contro di lui.