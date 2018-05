WASHINGTON. – Il vertice fra Donald Trump e Kim Jong-Un del 12 giugno è ancora in bilico ma c’è già una moneta commemorativa che lo celebra, raffigurando il volto duro del presidente Usa mentre fissa il “leader supremo” di Pyongyang sorridente, sotto la scritta “colloqui di pace”, in inglese e nordcoreano.

E’ stata coniata dall’ufficio militare della Casa Bianca, che progetta tradizionalmente monete per i viaggi di Trump all’estero, e si è già attirata una valanga di critiche sui social media. Molti la considerano quantomeno prematura, dato che il summit non si è ancora svolto e resta avvolto da vari dubbi che il presidente sudcoreano Moon Jae-in tenterà di sciogliere nella sua visita alla Casa Bianca.

Alcuni utenti hanno inoltre osservato che la moneta potrebbe trasmettere un messaggio sbagliato, alimentando il culto della personalità esistente in Corea del Nord, dove i membri del partito dei lavoratori portano un badge con i ritratti del fondatore del Paese, Kim Il-Sung, e di suo figlio Kim Jong-Il. Ritratti che sono appesi anche negli edifici pubblici, nelle scuole e nelle case.

A molti infine non è sfuggito che nella moneta Kim è definito come ‘leader supremo’, come spesso viene chiamato benché nel Paese non esista una posizione ufficiale con questo nome: Kim, che è il presidente del partito, è indicato normalmente come presidente della commissione affari statali nei media di Stato nordcoreani.