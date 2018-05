ROMA. – Prime libere del Gran Premio di Montecarlo nel segno delle Red Bull che, nella corsa più glamour della stagione, hanno voluto lanciare un segnale forte e chiaro in vista delle qualifiche. Lotta per la pole che come di consueto sarà decisiva in chiave gara viste le caratteristiche del tortuoso circuito del Principato dove Daniel Ricciardo oggi ha staccato il miglior tempo sia al mattino che al pomeriggio migliorandosi nettamente con 1’11”841 contro l’1’12”126 della prima sessione. E a dimostrazione che la monoposto anglo austriaca si trova a suo agio sul circuito monegasco c’è ancora alle sue spalle Max Verstappen, staccato di 194 millesimi. Entrambi i piloti della Red Bull sono stati gli unici a scendere sotto il muro dell’1’12”.

Terzo tempo per Sebastian Vettel, con la Ferrari, a 572 millesimi, e quarto per la Mercedes di Lewis Hamilton (+0”695). Quinto e sesto nella lista dei tempi ci sono poi Kimi Raikkonen (+0”702) e Valtteri Bottas (+0”801). Un giovedì di libere che lascia gli uomini in Rosso abbastanza fiduciosi in vista delle qualifiche nonostante il distacco accusato dalla scuderia austriaca:

“Credo sia stata una giornata discreta – ha assicurato Vettel chiamato a rimontare già da domenica 17 punti sul leader del Mondiale Hamilton – Monaco è sempre complicata con il traffico, abbiamo avuto le bandiere rosse e poi tutti si sono buttati in pista e quindi è stato un casino. Ma nel complesso è stato ok, non sono tanto contento del secondo e dell’ultimo settore, però ho fiducia nella macchina e ho un po’ giocato. Scivolavo un po’ troppo in quei settori, quindi possiamo fare qualcosa di meglio sicuramente. Non credo che abbiamo sfruttato al meglio le gomme a causa del traffico nelle nostre uscite, ma credo che sia normale al giovedì”.

La ritrovata competitività delle Red Bull potrebbe aiutare le Ferrari nella corsa al Mondiale nel caso si piazzino tra le Rosse e le Mercedes: “Per sabato – afferma Vettel – credo che saremo molto vicini, non saprei scegliere un favorito perché la Red Bull sembra forte, ma è capitato spesso che sembrassero forti al venerdì, quindi vediamo”.

Convinto di poter lottare alla pari con le Ferrari e le Mercedes per la pole è Ricciardo: “Noi favoriti? Possiamo dire che ci siamo – ha detto l’australiano – Questo circuito è bellissimo, e quando si è veloci è ancora meglio. Con le Hypersoft è ancora più bello, perché si va ancora più veloci. Oggi siamo scesi sull’ 1’11”, ed è una bella sensazione. Spero che potremo giocarci la pole, penso che abbiamo una buona opportunità”.