ROMA. – Il tema allenatori continua ad essere sulla ribalta del calciomercato. L’esonero di Donadoni a Bologna spiana la strada a Pippo INZAGHI, anche se rimane in piedi la candidatura di DE ZERBI, in lizza anche per la panchina del Sassuolo, dove Iachini non rimarrà: l’alternativa sembra essere PRANDELLI. Intanto in Inghilterra Pochettino ha firmato un rinnovo quinquennale con il Tottenham.

Ingaggiato Carlo Ancelotti a scapito di Maurizio Sarri, ora il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro per mettere a disposizione del tecnico una rosa adeguata. E proprio Sarri potrebbe essere la chiave di volta per sbloccare l’affare DAVID LUIZ, difensore che Ancelotti avrebbe chiesto al suo nuovo presidente.

Così De Laurentiis ha fatto sapere al Chelsea, che continua a puntare su Sarri (se liquiderà Conte), proprio il brasiliano come contropartita tecnica. Altrimenti per liberare il suo ormai ex allenatore pretenderà il pagamento della clausola rescissoria (circa otto milioni di euro). La rescissione diverrebbe automatica qualora i Blues cedessero a titolo gratuito il difensore.

Gli altri nomi che girano per il Napoli fanno sognare i tifosi, perché si tratta di VIDAL, che per seguire il suo ex allenatore lascerebbe il Bayern, BENZEMA, in uscita al Real perché arriverà LEWANDOWSKI, e il milanista SUSO. Per il dopo-Reina Ancelotti avrebbe chiesto ARFEOLA, che potrebbe non rimanere a Parigi se arriverà BUFFON. KOULIBALY dovrebbe restare a Napoli, mentre l’addio di JORGINHO, che ha un’offerta dal Man City, è probabile.

Attivissima anche la Juventus, che continua a puntare su PERIN e DARMIAN come rinforzi italiani, mentre in Francia scrivono che si sarebbe offerto RABIOT, che vuole lasciare il Psg dopo la delusione della mancata convocazione per i Mondiali, e aver rifiutato il ruolo di ‘riserva a casa’, fatto che in patria gli ha attirato molto critiche. In realtà il vero sogno bianconero per il centrocampo continua a essere MILINKOVIC-SAVIC, ma non è da tralasciare l’ipotesi del ritorno di POGBA, se si abbassa l’ingaggio.

Per CRISTANTE l’Atalanta ha molte richieste, e ora in vantaggio sulle altre sembra essere la Roma, che rischia di perdere Lorenzo PELLEGRINI perché la Juve potrebbe pagare la clausola. Il d.s. dei giallorossi Monchi sta cercando anche di stringere KLUIVERT jr. dell’Ajax ed è sempre in attesa di una risposta del difensore suo connazionale MARCANO, che si svincola dal Porto. Il Milan ha fatto un nuovo sondaggio per DZEKO, ma la Roma non vuole cederlo. Per BARELLA, altro obiettivo giallorosso, si è fatta avanti anche l’Inter che non riscatterà RAFINHA e CANCELO.