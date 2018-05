CARACAS – El Frente Amplio de Mujeres desconoció el “simulacro electoral” realizado por el gobierno de Nicolás maduro el pasado 20 de mayo, pues dicho evento que para la organización no fueron unas verdaderas elecciones, estuvo al margen de todas las garantías nacionales e internacionales que permiten celebrar un sufragio libre, justo y transparente.

Indira Urbaneja leyó un comunicado en el que se pronuncian y aseguran como demócratas, creer en el voto como salida electoral, pero en esta oportunidad no pueden respaldar un proceso que “carezca de legitimidad de origen” y no proporcione las condiciones comiciales y constitucionales aptas para que los venezolanos expresen su opinión en las urnas de manera justa.

En el documento se destaca que en Venezuela no pueden llevarse a cabo unas elecciones transparentes y seguras porque el régimen de Nicolás Maduro no ha respetado la pluralidad democrática, ha inhabilitados políticos, los Poderos Públicos no tiene autonomía y se perdió el Estado de Derecho, así como las condiciones imprescindibles para realizarlas.

“El pasado 20 de mayo quedará registrado en la historia nacional como el día en el que los venezolanos demostraron su rotundo rechazo al actual modelo político, pues se negaron a participar en un “simulacro electoral” a pesar de los innumerables chantajes, amenazas y presionas del Ejecutivo como mecanismo para permanecer en el poder de manera arbitraria, ratificó el Frente Amplio de Mujeres.

“El 20M demostramos que el gobierno es derrotable y que para ello no necesitamos la violencia”.

Por estos argumentos, aplauden al electorado nacional que no acudió a las urnas a convalidar el fraude, cuya evidencia fueron los centros electorales vacíos que ratificaron que Maduro perdió el apoyo de las mayorías.

Expresan además el agradecimiento a la comunidad internacional por la solidaridad demostrada hacia Venezuela y por la dedicación pora defender la libertad y los valores democráticos.

Hicieron también un llamado a las Fuerza Armada Nacional (FAN) a cumplir con sus deberes como lo expresa la Constitución, pues ellos deben su lealtad al pueblo y no al servicio político de una persona y señalaron que trabajarán para rescatar la esperanza y consolidar una red femenina para la movilización y presión popular.