Nuevos Obispos para Cumaná y Maracaibo

Este jueves la oficina de prensa del Vaticano, nombró nuevo obispo de la diócesis venezolanas de Maracaibo a José Luis Azuaje Ayala y de Cumaná a Jesús González de Zárate Salas, ya que los anteriores alcanzaron la edad de jubilación.

Aruba lleva ante la Corte solicitudes de ConocoPhillips

Tras violación de Pdvsa a contratos con la expropiación de activos de ConocoPhillips en el año 2007 a raíz de una orden emitida por el ex presidente Hugo Chávez.

Después de ganar el caso, la petrolera estadounidense tomó los activos de Pdvsa en el Caribe, pero las cortes de Curazao, Bonaire y Aruba han levantado los embargos total o parcialmente por los daños que esto le podría generar a las economías locales, ya que las islas dependen de los productos refinados de Pdvsa.

EEUU revoca visas a venezolanos

El gobierno estadounidense, con la intención de resguardar su nación ante la masiva migración hacia su territorio, ha revocado visas de turistas a muchos venezolanos.

José Colina, presidente de la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), dijo para NBC que se han reportado alrededor de 40 casos de venezolanos que les revocaron la visa de turista en Estados Unidos.

Colombia, proponen otorgar nacionalidad a venezolanos en el exilio

-Sería una decisión histórica que le diéramos nacionalidad colombiana automática a los venezolanos que llegan. Es una decisión humanitaria. Son nuestros hermanos. Recibieron millones de colombianos en el pasado. Es pensar en el futuro-, fueron las palabras pronunciadas por Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, quien presentó su propuesta ante los medios.

Venezuela incomunicada por problemas económicos

Conseturismo, tras un análisis de la situación de las distintas aerolíneas en Venezuela, y como muchas de ellas se han visto obligadas a irse del país, explicó que la crítica situación ha hecho imposible brindar una respuesta a las necesidades del mercado nacional e internacional.

Revelan quien mandó a matar a Tomás Guanipa

Ex Guardia de Honor, Luis Fernando González Seijas, aseguró en exclusiva para El Nacional Web que el jefe de seguridad de Mario Silva fue quien le ordenó asesinar a Guanipa.

Antes de recibir la orden, el 5 de octubre de 2017, a los cuatro funcionarios se les pidió que investigaran las finanzas del político. En la averiguación no encontraron nada para incriminar a Guanipa. Agregando a sus declaraciones que en conjunto a los otros funcionarios, decidieron no involucrarse en dicho acto, para no poner en riesgo a sus familias.

Estado Zulia, solventarán problemas de electricidad

Tras múltiples quejas de la población sobre la falla eléctrica en el estado Zulia, Omar Prieto, el gobernador anunció ante los medios que los ciudadanos deben tener paciencia, que en los próximos meses el Gobierno venezolano resolvería la problemática.