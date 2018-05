(ANSA) – PARIGI, 25 MAG – Concerti e passeggiate gastronomiche tra i defunti: è l’ultima idea del comune di Parigi, che domani organizza la prima edizione del ‘Printemps des cimetières’ – ‘La Primavera dei cimiteri’ -, con l’obiettivo di far scoprire questi ‘spazi culturali e della biodiversità’ nel cuore di Parigi. Un’iniziativa che non raccoglie consensi unanimi. “Per rispetto della dignità e omaggio ai morti,a cominciare da chi ha perso la vita negli attentati, non mi sembra opportuno far festa in luoghi di tristezza e raccoglimento”, protesta, dalle fila dei Républicains (opposizione), il consigliere Jean-Baptiste Menguy. Per la diocesi, “la ‘passeggiata ghiotta’ (con 8 grandi nomi della gastronomia francese,ndr.) al Père-Lachaise può lasciare perplessi”.