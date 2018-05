(ANSA) – ROMA, 25 MAG – “Conte andrà giudicato sui fatti. Sembra essere un mero esecutore. E questo vuol dire far tornare la partitocrazia peggiore. Non si è mai visto questo fatto che i ministri vengano annunciati sui giornali dai capi di partito e che si pongano degli aut-aut al Presidente della Repubblica. Savona? Questa è la scelta fatta da Salvini. Salvini è il vero ideologo di questo governo e questo è un governo di destra in cui L’Europa viene vista come una matrigna cattiva”. Così Graziano Delrio capogruppo Pd alla Camera poco fa ai microfoni di Radio anch’io (Rai Radio1). Si è parlato anche dell’ipotesi della creazione di un nuovo partito da parte di Renzi: “Un altro partito? Non esiste questa ipotesi. Si tratta di illazioni giornalistiche. Il Pd vuole ripartire unendosi e stando vicino alla gente, non dividendosi”, conclude.