(ANSA) – MOSCA, 25 MAG – Gli studenti dell’Università Statale di Mosca protestano contro la Fan Fest Zone, l’area tifosi che sarà installata di fronte al campus in occasione dei mondiali. Secondo gli studenti, la fan zone disturberà l’attività accademica, oltre ad arrecare danno al parco dell’università, considerato un opera d’arte paesaggistica. Le proteste degli studenti non sono state autorizzate dall’amministrazione di Mosca e le richieste di ricollocare la fan zone sono rimaste inascoltate. “La fan zone non avrà nessun effetto negativo sulla vita universitaria”, ha commentato Arkady Dvorkovich, vice premier russo e presidente del comitato organizzativo del mondiale. La fan zone, equipaggiata con un maxischermo e chioschi di bevande, ospiterà 25 000 tifosi durante l’evento sportivo che avrà inizio il 14 giugno.