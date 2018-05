(ANSA) – ROMA, 25 MAG – Da Zurigo a Valencia, da Buenos Aires a New York, passando per Rio de Janeiro. Per la prima volta la Giornata nazionale dello sport sbarca all’estero: “Vivi lo sport che vuoi”, lo slogan che accompagna a XV edizione, che quest’anno sarà incentrata sul tema “Lo sport difende la natura”, vicino alle istanze declinate dal Cio attraverso l’Agenda 2020, nella quale la sostenibilità ambientale viene identificata come una delle finalità da perseguire. Appuntamento al 3 giugno, una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di tutte le discipline sportive coinvolte, con eventi e manifestazioni in molti Comuni italiani. La presentazione è andata in scena stamane presso la Sala Giunta del Coni, in una conferenza stampa congiunta alla quale hanno preso parte il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, il direttore generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del ministero per gli Affari Esteri, Luigi Maria Vignali.