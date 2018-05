(ANSA) – BOLOGNA 25 MAG – Tempo di bilanci, in casa Bologna e va da sé che se la conferenza stampa di fine stagione del patron rossoblù Joey Saputo arriva il giorno successivo all’esonero di Donadoni non tutto è andato secondo i piani. “Il girone di andata – ha detto Saputo – era stato all’altezza delle aspettative, chiuso a 24 punti. Se oggi fossimo qui a parlare di un Bologna che ha chiuso l’anno tra i 48 e i 52 punti tutti saremmo soddisfatti. Invece nel girone di ritorno abbiamo fatto solo 15 punti. Abbiamo terminato con 39 punti, 21 sconfitte di cui 9 in casa. Ritengo che Donadoni sia uno dei migliori tecnici in circolazione, lo ringrazio per il suo operato in questi tre anni e non è l’unico responsabile, ma ha pagato il finale di stagione e più in generale il girone di ritorno. Siamo tutti delusi: il club, i dirigenti, lo staff tecnico e i giocatori e capiamo il disappunto dei tifosi. Lavoriamo per correggere gli errori compiuti”.