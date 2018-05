(ANSA) – MOSCA, 25 MAG – Se l’Europa vuole essere competitiva non ha altra scelta che comprare il gas russo. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nel corso della tavola rotonda con il suo omologo francese Emmanuel Macron e la delegazione industriale franco-russa. “Su certe distanze non può esistere competizione con i nostri gasdotti: il nostro gas costa il 30% in meno di quello liquefatto Usa”, ha detto Putin. La prova del nove, per Putin, è che i rigassificatori in Ue lavorano “al 20% della capacità”.