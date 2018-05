(ANSA) – BARDONECCHIA (TORINO), 25 MAG – Chris Froome ha conquistato, dopo una fuga solitaria, la Cima Coppi del 101/o Giro d’Italia di ciclismo, posta sul Colle delle Finestre, a quota 2.178 metri. L’inglese è partito a circa 83 chilometri dell’arrivo della 19/a tappa, da Venaria Reale a Bardonecchia, staccando tutti, compresi i rivali che lo precedono in classifica: da Yates a Dumoulin a Pozzovivo. La maglia rosa, in particolare, si è staccata sulle prime rampe della salita, transitando in vetta con diversi minuti di ritardo. Dumoulin, passato sul Gpm a 37″ da Froome, è la maglia rosa virtuale.